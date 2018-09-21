الإعلان عن وفاة رئيس فيتنام
أخبار الآن | هانوي - فيتنام (وكالات)
اُعلن في العاصمة الفيتنامية هانوي عن وفاة رئيس البلاد تران داي كوانغ عن عمر ناهز 61 عاما وفق ما ذكره التلفزيون الحكومي.
وقال التلفزيون الحكومي إن تران داي كوانغ توفي صباح الجمعة في المستشفى بعد معاناته من مرض خطير , و أن الرئيس توفي بالرغم من جهود الأطباء المحليين والدوليين لعلاجه.
و إنتخب البرلمان الفيتنامي في نيسان / أبريل من عام 2016 الماضي تران داي كوانغ رئيسا للبلاد , و كان قبل تسنمه هذا المنصب عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي.
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