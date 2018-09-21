الإعلان عن وفاة رئيس فيتنام

أخبار الآن | هانوي - فيتنام (وكالات)‏

اُعلن في العاصمة الفيتنامية هانوي عن وفاة رئيس البلاد تران داي كوانغ عن ‏عمر ناهز 61 عاما وفق ما ذكره التلفزيون الحكومي.‏

وقال التلفزيون الحكومي إن تران داي كوانغ توفي صباح الجمعة في المستشفى ‏بعد معاناته من مرض خطير , و أن الرئيس توفي بالرغم من جهود الأطباء ‏المحليين والدوليين لعلاجه.‏

و إنتخب البرلمان الفيتنامي في نيسان / أبريل من عام 2016 الماضي تران ‏داي كوانغ رئيسا للبلاد , و كان قبل تسنمه هذا المنصب عضوا في اللجنة ‏المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي.‏

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