وزير خارجية بريطانيا يختتم زيارته لبورما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اختتم وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت زيارته إلى بورما والتي استمرت لمدة يومين شملت إجراء محادثات مع عدد من السؤولين في البلاد.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن بورما دولة اتخذت بعض الخطوات الهامة نحو الديمقراطية في السنوات القليلة الماضية ، حيث أجرت أول انتخابات ديمقراطية منذ ثلاث سنوات ، رغم أنها ليست ديمقراطية بشكل كامل، إلا أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح.

وبشأن أزمة الروهينجا، قال الوزير البريطاني: "ذهبت إلى ولاية راخين بنفسي لأرى ما حدث. ما هو ضروري الآن هو تقديم مرتكبي أي فظائع إلى العدالة ، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك حل لمشكلة اللاجئين الضخمة. سوف نستخدم جميع الأدوات المتاحة لدينا في محاولة للتأكد من وجود مساءلة."

وتابع: "سأذهب إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة ما يجب أن نفعله. لا تستطيع بريطانيا أن تعمل بمفردها. نحن بحاجة إلى العمل بالتنسيق مع البلدان الأخرى - فنحن نؤمن بالنظام الدولي القائم على القواعد."

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