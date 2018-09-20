عشرات الجرحى خلال اشتباكات في المكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



أُصيب عشرات الأشخاص بجروح خلال إخلاء قوات الأمن بالقوة مخيّماً غير شرعي في المكسيك.

وقالت السُّلطات إنّ الاشتباكات نجمت عن مقاومة السكّان الذين رفضوا المغادرة رغم قرار من المحكمة.

والمخيّم غير الشرعي الواقع في أرض خالية قرب مبنى مهجور، يسكنه هؤلاء الأشخاص منذ أكثر من عشرين عاما، وتقول السلطات إنه يضمّ نحو مئة عائلة.

وقال سكّان في المخيم الواقع في منطقة خواريز إنّ الاشتباكات اندلعت عندما بدأ شرطيّون يرتدون ثياباً مدنيّة بضربهم من دون سابق إنذار.

ووصل مئة من عناصر شرطة مكافحة الشغب إلى المكان ومنعوا السكان الراغبين باسترداد أمتعتهم من الوصول إلى المخيّم.

وردّ المُقيمون بإلقاء الحجارة والعصي خلال الاشتباكات التي استمرّت ساعات عدّة.

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