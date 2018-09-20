رئيس وزراء اليابان يفوز بثلاث سنوات جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

فاز رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في اقتراع على زعامة الحزب الحاكم بولاية جديدة لثلاث سنوات مما يمهد الطريق أمامه ليكون أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في المنصب والسعي لمراجعة الدستور السلمي للبلاد.

وتغلب آبي على وزير الدفاع الياباني السابق شيجيرو إيشيبا في الانتخابات على زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي وحصل على 553 صوتا مقابل 254 صوتا لمنافسه. وبلغ عدد الأصوات 810 منها 807 صحيحة.

ولم يحقق آبي المد المرتقب، ما سيعقد عليه مهمة إصلاح الدستور التي حددها هدفا له، إذ قد يصطدم بمعارضة اليابانيين المتمسكين بهذا الدستور السلمي الذي وضعته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

وإذا ظل آبي في السلطة حتى نوفمبر تشرين الثاني 2019 فسيكون قد تجاوز الفترة التي أمضاها رئيس الوزراء الأسبق تارو كاتسورا أوائل القرن العشرين وهي 2886 يوما.

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