ترامب يتفقد نورث كارولاينا عقب فلورنس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

من المتوقع أن يتفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية نورث كارولاينا التي تعرضت للقسم الأكبر من السيول المميتة المصاحبة للعاصفة فلورنس.

وما زال هناك أكثر من 15 ألف شخص في الملاجئ وأكثر من 200 ألف شخص دون كهرباء في شتى أنحاء الولاية، بعد مرور ستة أيام على وصول فلورنس إلى البر بقوة إعصار من الدرجة الأولى.

وبحسب البيت الأبيض فإن ترامب يعتزم الوصول إلى محطة تشيري بوينت الجوية لمشاة البحرية في هافيلوك بنورث كارولاينا.

وقال حاكم نورث كارولاينا روي كوبر ”ما زلنا نشعر بآثار هذه العاصفة العاتية... ورغم أنه من غير المتوقع أن يهطل المطر بغزارة وقد تسطع الشمس في أجزاء كثيرة بولايتنا، فإن منسوب مياه الأنهار يواصل الارتفاع وسنشهد مزيدا من الفيضانات“.

وبحسب الهيئة الوطنية للأرصاد فإن من المتوقع أن يرتفع منسوب نهر كيب فير يوم الأربعاء ليزيد بأربعة أمثال منسوبه الطبيعي في مدينة فايتفيل التي يقطنها 200 ألف شخص وتقع في الشطر الجنوبي من الولاية بالقرب من قاعدة فورت براج العسكرية.

وأعاق هذا جهودا لإعادة الكهرباء وتنظيف الطرق والسماح بعودة من تم إجلاؤهم إلى منازلهم.

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