تحديد موعد محاكمة مستشار ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وثائق محكمة أميركية بأن حُكما سيَصدر في 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، على مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لوكالة رويترز.



وكان فلين قد أقـَر في شهر كانون الاول ديسمبر من عام 2017، بأنه كذِب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتصالاته مع روسيا ، في مقابل التعاون مع التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر ، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.

وأرجأ ممثلو الادعاء مرارا موعد الحكم على فلين، منذ إقراره بالذنب رغم أن روبرت كيلنر محامي فلين قال في جلسة عقدت في يوليو إن موكله يتوق لتحديد موعد النطق بالحكم لطي صفحة تلك المحنة.

وكانت وثيقة مشتركة قدمها محامو فلين وممثلو الادعاء لمحكمة جزئية أميركية، الاثنين الماضي، في واشنطن قد أفادت بأن الحكم قد يصدر على فلين بحلول 28 نوفمبر. وفقا لرويترز.

وتحديد موعد للنطق بالحكم يشير إلى أن التعاون الحالي بين فلين ومكتب المحقق مولر يقترب من نهايته.

ويعد مايكل فلين أول عضو بإدارة ترامب يقر بالذنب في جريمة كشف عنها تحقيق مولر بشأن محاولات روسيا التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

يذكر أن فلين أرغم على الاستقالة من منصبه كمستشار للأمن القومي في فبراير 2017، بعدما تبين انه أدلى بتصريحات مضللة حول محادثات أجراها مع السفير الروسي، حول العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو بعد اتهامها بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح فوز ترامب.

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