استمرار الطقس الدافئ في أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت توقعات شركة ذا ويذر ، أن طقسا أدفأ من المعتاد سيستمر في كل أنحاء أوروبا تقريبا خلال الفترة بين شهري أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول المقبليّن .

وقال تود كروفورد كبير خبراء الأرصاد في الشركة إنه من المرجح أن تستمر درجات الحرارة الأدفأ خلال الشهور القليلة المقبلة وفقا للتوقعات المستنِدة على تحليل الطقس.

وأضاف "الدفء والجفاف الشديدان اللذان شهدناهما في مناطق كثيرة من أوروبا خلال الأشهر الخمسة الماضية كانا استثنائيين ولا توجد أي أدلة واضحة على تغير كبير في نمط الطقس نحو درجات أدنى من الطبيعي في المستقبل القريب".

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