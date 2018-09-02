وزير المالية الإيطالي يعد باستقرار الميزانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



صرح وزير المالية الايطالي "جيوفاني ترِيا" بأن اضطرابات السوق ستنتهي قبل نهاية الشهر الحالي وذلك مع تزامن مع اعلان الميزانية الجديدة لعام 2019 التي ستوفر الاستقرار المالي، بحسب ما جاء في مقابلة له الاحد مع صحيفة لاريبوبليكا..

اقرأ أيضاً: رئيس وزراء إيطاليا يعلن الطوارئ بعد انهيار جسر جنوة

كما طمأن الوزير الاسواق بشأن السياسة الاقتصادية لرئيس الحكومة الشعبوي ووعد أنه "قبل نهاية الشهر الجاري ستنتهي هذه الاضطرابات". كما من المتوقع الاعلان عن الميزانية خلال الاسابيع القادمة، وأكد الوزير أنه "سبق ان اعلنت الحكومة مرارا انه سيتم احترام استقرار الميزانية وفي الاسابيع القادمة ومع اعلان قانون المالية ستترجم تلك النوايا الى أفعال" مضيفا انه "حينها سنخفض الفارق بين نسبتي الاقراض الالمانية والايطالية".

كما طلب الوزير المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتسي من روما بذل "جهد كبير" في ميزانية 2019 المتوقع الاعلان عنها في الاسابيع القادمة مشيرا الى انه "من مصلحة ايطاليا ضبط دينها العام"، وتبلغ نسبة الدين 132 بالمئة من الناتج الاجمالي وهي ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

مصدر الصورة: Corbis News - Getty

اقرأ أيضا:

إيطاليا تطالب بريطانيا باستقبال سفينة إنقاذ مهاجرين







