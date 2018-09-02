خامنئي يغير الدستور ليحكم مدى الحياة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرح مهدي كروبي، رئيس البرلمان الإيراني السابق إن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، قام بتغيير الدستور عام 1989عقب وفاة الخميني، مؤسس نظام ولاية الفقيه، وذلك ليحكم مدى الحياة.

كما طالب خبراء من مجلس القيادة الإيرانية بـ"مساءلة" خامنئي حول هذا الشأن وذلك خلال رسالة نشرها ليوجهه إلى أعضاء المجلس.

كما انتقد كروبي "عدم التزام مجلس الخبراء بالدستور وعدم الإشراف الفعال على المرشد والمؤسسات الخاضعة له، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والحرس الثوري والباسيج والقضاء والإذاعة والتلفزيون ومؤسسات الاقتصاد على مدى العقود الثلاثة الماضية".

وذكر كروبي أن "تعديل الدستور ممكن، حيث سبق أن تم تعديله بعد 10 سنوات من الثورة، والآن بعد 29 عامًا يمكن أن تتم مراجعته وتعديله من أجل إنهاء احتكار السلطة بيد الفرد وإشراك الشعب في تقرير مصيره".

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