ترامب ينتقد كندا ويهدد بإنهاء اتفاقية التجارة الحرة "نافتا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا، وهدد بإنهاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا، وذلك عقب انهيار المحادثات مع كندا فيما يتعلق بانضمامها للاتفاقية. وتوصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق في وقت سابق هذا الأسبوع، ومن المتوقع كشف النص الكامل للاتفاق مع المكسيك، في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال ترامب في تغريدة، بعد يوم واحد من انهيار محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا: "لا توجد ضرورة سياسية لإبقاء كندا في اتفاق نافتا الجديد. إذا لم نقم بإبرام اتفاق عادل للولايات المتحدة بعد عقود من الضرر، فإن كندا ستخرج. لا يجب على الكونغرس التدخل في هذه المفاوضات، وإلا سأنهي، ببساطة اتفاق نافتا تماماً، وسنكون أفضل حالاً".

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أضاف: "تذكروا أن نافتا كانت من أسوأ الاتفاقات التجارية على الإطلاق. خسرت الولايات المتحدة آلاف الشركات وملايين الوظائف. كنا أفضل حالاً قبل اتفاقية نافتا، ما كان يجب توقيعها". وهناك مخاوف مما سيعنيه إلغاء اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية على الشركات. وكان الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، عقدا عدة جولات من المحادثات المباشرة الأسبوع الماضي في محاولة ماراثونية للتوصل إلى اتفاق. ويبدو أن إحدى النقاط الشائكة تتعلق بالزراعة، وخاصة الحماية الكندية لصناعة الألبان.

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