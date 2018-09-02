تحطم مروحية عسكرية شمالي أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل ثلاثة اشخاص على الأقل بينهم طيار أجنبي الأحد إثر تحطم مروحية في شمال أفغانستان، على ما أعلن مسؤولون أفغان. وقال نائب قائد القوات الأفغانية في شمال البلاد نظير خوده باميري إن الطائرة التي كان على متنها عشرة أشخاص تحطمت بسبب مشكلات فنية بعيد إقلاعها من منطقة دهدادي في ولاية بلخ.

وكانت المروحية تنقل قوات أفغانية من قاعدة عسكرية في دهدادي إلى ولاية فرياب في شمال غرب البلاد. وأكد باميري "قتل ثلاثة اشخاص واصيب سبعة آخرون"، وتابع أن "القتلى هم عنصرا أمن أفغانيان وطيار أجنبي" قد يكون روسياً.

وإشتعلت النيران في المروحية بعد إرتطامها بالأرض على ما أوضح باميري , و أشار نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد ردمانيش أن الوزارة كانت قد استأجرت المروحية من شركة خاصة.

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