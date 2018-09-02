البحرية الأمريكية تحبط عملية تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

أكثر من ألف قطعة سلاح تم ضبطها على متن قارب مهرب في خليج عدن.. فيما وجهت الحكومة الشرعية اليمنية اتهامها لإيران بالاستمرار في تهريبها للسلاح للميليشيات الحوثية ودعمهم عسكرياً في خرق صريح وواضح للقرارات الأممية.

ليعيد توقيف هاذين القاربين للسطح ملف تهريب السلاح للميليشيات في اليمن رغم الحظر الأممي.

وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن المدمرة "يو إس إس جيسون دانهام" uss jason dunham صادرت أكثر من ألف قطعة سلاح على متن قاربين شراعيين في خليج عدن وهي منطقة تنشط فيها عمليات تهريب.

الحكومة اليمنية لم تتردد في توجيه أصابع الاتهام في هذه العملية إلى إيران الداعم الأكبر لميليشيات الحوثي الانقلابية كما تقول السلطات.

وقالت مصلحة خفر السواحل اليمنية إن القارب كان يقل مئات قطع السلاح وأغلبها رشاشات .

لكن الولايات المتحدة كانت في السابق وجهت اتهامات صريحة لإيران بتهريب أسلحة للحوثيين وذلك بعد ضبط ثلاث شحنات من الأسلحة في نفس المنطقة عام ألفين وستة عشر.

السفينة "يو إس إس جيسون دانهام" USS Jason Dunham's (أوقفت ثلاثة مهربين على متن القاربين الشراعيين وتم تسليمهم للسلطات الشرعية في اليمن.

الحكومة اليمنية لم تتردد في توجيه أصابع الاتهام في هذه العملية إلى إيران الداعم الأكبر لميليشيات الحوثي الانقلابية كما تقول السلطات.

وقالت مصلحة خفر السواحل اليمنية إن القارب كان يقل مئات قطع السلاح وأغلبها رشاشات من طراز كلاشينكوف "أي كي س 47".

وأشار بيان خفر السواحل اليمني إلى أن عملية توقيف القاربين تمت على بعد 15 ميلا بحريا جنوب شرق قطاع خليج عدن وأن الأسلحة كانت مرسلة من إيران للحوثيين عبر دولة إفريقية لم يسمها وفي طريقها إلى سواحل الحديدة.

وبحسب البيان اليمني فإن المدمرة الأميركية لا تزال تحتفظ بالأسلحة المصادرة.

اقرأ أيضا:

إيران تعتزم رفع قدراتها الصاروخية والبحرية