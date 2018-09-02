إيران تعتزم رفع قدراتها الصاروخية والبحرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

قالت وكالة الانباء اللرسمية الإيرانية للأنباء نقلا عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع إن إيران تعتزم تعزيز قدراتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة وكذلك امتلاك جيل جديد من المقاتلات والغواصات.

وجاءت تلك الأنباء بعد يوم من رفض إيران دعوة فرنسية للتفاوض بشأن خطط طهران النووية في المستقبل وترسانتها من الصواريخ الباليستية وذلك في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران غضب طهران.

وقال مسؤولون إيرانيون كبار إن طهران لن ترضخ للضغوطات الأمريكية التي تهدف لوقف صادرات النفط الحيوية بالنسبة للبلاد .

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وتقول إيران إن طبيعة برنامجها الصاروخي دفاعية بحتة وإنه ليس مطروحا للتفاوض كما طلبت الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وقال محمد أحدي مساعد وزير الدفاع للشؤون الدولية ”إن زيادة القدرة المتعلقة بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الموجهة... وامتلاك جيل جديد من المقاتلات والسفن الثقيلة والبعيدة المدى والغواصات المزودة بقدرات أسلحة متنوعة من بين الخطط الجديدة لهذه الوزارة“.

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