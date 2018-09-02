أمريكا تعلن إلغاء مساعداتها لباكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن الجيش الأميركي أنه ألغى ثلاثمئة مليون دولار من المساعدات المقدّمة لباكستان، بسبب عدم اتخاذ إسلام آباد "إجراءات حاسمة" تدعم الاستراتيجية الأميركية في المنطقة. وسارعت باكستان إلى الرد معلنة أنها قدمت الكثير للولايات المتحدة وساعدتها في "القضاء" على تنظيم القاعدة، فيما لم تحصل سوى على "الذم وعدم الثقة" على حد تعبيرها، وذلك في تعليقات غاضبة من وزيري الخارجية والدفاع. وتتهم واشنطن المسؤولين الباكستانيين بأنهم يتجاهلون أو ينسقون مع الجماعات الجهادية التي تنفذ اعتداءات في أفغانستان من قواعدها على طول الحدود بين البلدين، خصوصاً شبكة حقاني، الأمر الذي تنفيه إسلام آباد.

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وتوترت علاقات الولايات المتحدة مع باكستان في كانون الثاني/يناير عندما اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإطلاق "أكاذيب" وبـ"النفاق" في الحرب على الإرهاب وعلّق المساعدة الأميركية للأمن في هذا البلد والتي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات. وكتب ترامب في تغريدة آنذاك أنّ "الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة" مضيفًا "إنهم يقدّمون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نتعقّبهم في أفغانستان. الأمر انتهى!". وبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة، كانت واشنطن قد أقامت تحالفا استراتيجيا مع إسلام آباد لمساعدتها في حربها ضد المتطرفين.

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