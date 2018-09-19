303 ملايين طفل في العالم لا يذهبون المدارس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

ملايين من أطفال دول العالم لا يذهبون إلى المدارس بسبب الحروب والكوارث الطبيعية التي تحط رحالها في دولهم بإستمرار،هكذا كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

هل تسألنا يوما ما هو سر نجاح الدول المتقدمة التي وصل اليها الكثير من دول العالم من إزدهار ونمو في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، وكيف استطاعت هذه الدول المتقدمة أن تسير بكافة هذه المجالات والنواحي بخطى ثابتة، في آن واحد ومن جانب أخر لماذا نجد دول أخرى متوقفة عن المسير قداما نحو التقدم، عل تلك الإجابة على هذا السؤال تشير إلى أهم عناصر التقدم وهي التعليم، التعليم يعد حق مشروع للجميع

ولكن في الآون الأخيرة تشهد دول العالم صورة سلبية حول مفهوم التعليم وفقدان غير مشروع لحقوق الاطفال حيث أن 303 ملايين طفل في أنحاء دول العالم لا يرتدون المدارس، ويعيش أكثر من ثلث هؤلاء في مناطق صراعات ونزاعات أو دول تضررت من الكوارث الطبيعية فيصظر الكثير من الأطفال إلى ترك مدارسهم مشهد مؤلم يعيشه الأطفال.

هذا وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن ذلك يعني أن 104 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام إلى 17 عاما يعيشون في البلدان التي تضربها الكوارث البيئة وتستهفدها الحروب فلا يحصلون هؤلاء الأطفال على بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم في بناء مستقبلهم.

وأبانت اليونيسف أن الدول العشر الأكثر تضررا تتركز في أفريقيا، أما عن الدول التي الأسوأ في العالم هم النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا.

وتأكد منظمة اليونيسف أن "الأطفال الذين يعيشون في دول تضربها الصراعات أو الكوارث هم ضحايا على المستويين طويل قصير الأمد وفيما يتعلق بالمستوى القصير، فقد تضررت مدارسهم أو دمرت أو احتلتها القوات العسكرية أو حتى تعرضت للهجوم عمدا، أما على المستوى البعيد، فإنهم والبلدان التي يعيشون فيها سيظلون يواجهون دورات مستديمة من الفقر، ودعت منظمة اليونيسف إلى المزيد من الاستثمار في التعليم والذي من شأنه أن يساهم بناء الأجيال، وإستمرارية تميز الدول.

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