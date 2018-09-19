وزير الدفاع الأمريكي: أنا باق في منصبي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، أنّه باق في منصبه، نافياً بذلك شائعات سرت مؤخراً في واشنطن مفادها أن أيامه على رأس وزارة الدفاع (البنتاغون) باتت معدودة، بسبب تدهور العلاقة بينه وبين الرئيس دونالد ترامب.

جاء تاكيد ماتيس بقاءه في منصبه، على خلفية مقتطفات من كتاب جديد نشرت الأسبوع الماضي، ونسبت له توجيهه انتقادات شديدة اللهجة للرئيس ترامب، وهو ما نفاه بشده.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسؤولين حاليين وسابقين إن مستقبل وزير الدفاع بات في مهبّ الريح، بالنظر إلى أن ترامب يرغب دوماً بأن يحيط نفسه بأشخاص موالين له بالكامل.

أكّد ماتيس أن العاصفة التي أثارها كتاب ودوورد ستهدأ قريباً لأنّها مبنيّة على تهيؤات من محض الخيال.

والأسبوع الماضي أكد ماتيس أنّ الألفاظ المهينة بحق الرئيس التي نُسبت إليه في كتاب ودوورد لم تصدر عنه أو في حضوره، مشدّداً على أن ما قام به الصحافي الشهير هو نتاج من محض الخيال وأن لجوء الكاتب الى مصادر لم يعرّف عنها يقلّل من مصداقية العمل..

وبدا ترامب يومها راضيا عن بيان وزير الدفاع إذ أعاد تغريده بالكامل وذكره مرات عدة بعدها.



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