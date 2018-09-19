مقتل عامل وإصابة 11 في انهيار سقف فندق في إسبانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مسؤولون محليون في إسبانيا عن انهيار سقف فندق فخم يجري تجديده وسط مدريد، ما أسفر عن مصرع عامل بناء وإصابة 11 آخرين على الأقل بجروح.

وانهار السقف في الطابق السادس من فندق ريتز الواقع وسط مدريد، بعيد الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، لتسقط السقالات الداخلية بارتفاع خمسة طوابق جنبا إلى جنب مع العمال، وفقا لمسؤول من خدمات الطوارئ.

وعولج معظم العمال من إصابات تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة ، بينهم اثنان بالمستشفى في حالة حرجة، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وأنقذ رجال الإطفاء ثلاثة أشخاص وسط الأنقاض حيث أصيبوا إصابات متوسطة، ويحاولون انتشال جثة عامل آخر متوفى.

وأفاد المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته بأن شرطة مدريد ستحقق في سبب الانهيار، الذي وصفته خدمات الطوارئ في تغريدة لها بأنه "حادث عمل".



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