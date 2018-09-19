قمة بين الكوريتين لبحث ملف النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، اليوم بإغلاق موقع للتجارب الصاروخية، لافتا إلى أن قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى استقرار الأمن الإقليمي، وقال إنه سيزور سيول في المستقبل القريب.

قمة وصفت بالاستثنائية وشهدت تحولا كبيرا في سياسة بيونغ يانغ النووية تلك التي جمعت زعيمي الجارتين الكورية والشمالية .

مباحثات عميقة أجراها كيم جونغ أون و مون جيه-إن في عاصمة كوريا الشمالية أدت إلى تفكيك دائم لمنشآت بيونغ يونغ الصاروخية الأساسية وبإشراف مفتشين دوليين ..وذلك بعد إتفاق بين البلدين على ضرورة تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى أرض سلام خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية.

الرئيس الكوري الجنوبي مون الذي توجّه إلى بيونغ يانغ، في محاولة لتحريك المفاوضات حول نزع أسلحة الشمال أوضح عقب القمة المنعقدة أن جارته الشمالية يمكن أن تغلق مجمع يونغبيون النووي إذا اتخذت واشنطن إجراءات مماثلة، وهو شرط لم يتضح بعد.

ما أعلن عن زيارة لنظيره كيم قد تجري خلال هذه السنة، ما لم تكن هناك ظروف محددة ، وفق قوله ، وهو ما اكده كيم جونغ-أون في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية قبل عقود طويلة.

سيول وبيونغ يانع ترغبان في تفعيل مشاريع التعاون المشتركة..

فالزعيم الكوري الشمالي يريد أن تستفيد بلاده من القوة الاقتصادية للجنوب، فيما يريد مون أن يبعد عن شبه الجزيرة الكورية شبح نزاع مدمر بين البلدين.

واشنطن التي لطاما طالبت كوريا الشمالية بنزع كامل ونهائي للأسلحة النووية ، رحبت بالتطورات التي شهدتها القمة بين الكوريتين، ووصفها ترامب بأنها مثيرة للغاية.

كما سترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية في 27 من هذا الشهر ، وهو اجتماع سيُعطي فرصة لمجلس الأمن للاطلاع حول جهود واشنطن بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية .

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