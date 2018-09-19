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سيول: بيونغ يانغ ستغلق موقع التجارب الصاروخية

أخبار الآن | كوريا الشمالية - (أ ف ب)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الأربعاء أنّ جارته الشمالية ستُغلق نهائياً موقع تونغ تشانغ - ري للتجارب الصاروخية.

وقال مون عقب قمة جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إن القرار اُتخذ بحضور خبراء من الدول المعنيّة.

بدوره أكد كيم جونغ-أون أنّه سيقوم في المستقبل القريب بزيارة إلى سيول، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية قبل عقود طويلة.

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