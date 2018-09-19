زعيما الكوريتين يبدآن اليوم الثاني من المحادثات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأ زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية، كيم جونغ أون، ومون جيه إن، اليوم الأربعاء، اليوم الثاني من المحادثات في بيونغ يانغ.

وكان قد وصل يوم الثلاثاء، مون جيه إن، مع وفد كبير من 150 شخصا لعقد الاجتماع الثالث مع كيم جونغ أون، وقد عقد الزعيمان محادثات في نفس اليوم.

وأعلن ممثل الإدارة الرئاسية في كوريا الجنوبية في مؤتمر صحفي قبل بدء يوم جديد من المفاوضات، أنه من الصعب بعد القول ماذا ستكون نتائج الحوار بين الزعيمين.

ويذكر أنه، خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية، التي تستغرق ثلاثة أيام يجري مباحثات مع زعيم كوريا الشمالية مرتين، حيث يبحث تحسين العلاقات، ونزع السلاح النووي، وتطوير الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إضافة إلى تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وكان قد اعلن مون جي إن، قبل توجه إلى بيونغ يانغ، أن القمة المرتقبة بين الكوريتين ستكون ذات أهمية كبرى إذا استؤنف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

هذا وصرح المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية في وقت سابق، بأن الكوريتين اتفقتا على عقد القمة الثالثة بين زعيميهما في بيونغ يانغ خلال الفترة من 18 إلى 20 أيلول/ سبتمبر، لمناقشة "الإجراءات العملية" لنزع التسلح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



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