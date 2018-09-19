ترامب يدرس إقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء أنه يدرس بشكل "جدي جدا" إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا.

وقال ترامب خلال استقباله نظيره البولندي اندري دودا في البيت الأبيض "ندرس هذا الامر بشكل جدي جدا".

وتابع الرئيس الأمريكي "أن بولندا مستعدة للمساهمة بشكل كبير لكي يكون للولايات المتحدة وجود في بولندا"، مضيفا "إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في الموضوع".

من جهته دعا الرئيس البولندي خلال المؤتمر الصحفي المشترك نظيره الأمريكي الى "نشر مزيد من الجنود الأمريكيين في بولندا".

وأضاف مخاطبا ترامب "آمل بأن تتخذ قرار نشر المزيد من الوحدات والتجهيزات و أرغب في رؤية قاعدة أمريكية دائمة في بولندا"، واقترح أن يكون اسمها "فورت ترامب".





اقرأ أيضا:

ترامب يطلق الاستراتيجية الوطنية للدفاع البيولوجي