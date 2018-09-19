بومبيو يرأس اجتماعا لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناو رت ، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية في 27 من هذا الشهر.

وأوضحت ناو رت أن هذا الاجتماع سيُعطي بومبيو فرصة لإطلاع مجلس الأمن حول جهود واشنطن بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل نهائي وبالكامل، وكذلك التأكيد على ضرورة أن تقوم جميع الدول الأعضاء بتطبيق العقوبات القائمة على بيونغ يانغ.

وقالت ناورت إن الولايات المتحدة تأمل أن تؤدي القمة المرتقبة بين زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ اون" ورئيس كوريا الجنوبية "مون جاي إن" في بينونغ يانغ، إلى نزع للسلاح النووي "ذي معنى ويمكن التحقق منه" في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت ناورت أن تلك القمة تمثل فرصة تاريخية للرئيس كيم لمتابعة التزامه الذي قدمه للرئيس دونالد ترامب في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.

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