أثيوبيا تشيد بدور الشيخ محمد بن زايد في عملية السلام

أخبار الآن | أثيوبيا - (وكالات)

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إن الشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، كان له دور كبير في عودة العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا.

وأوضح آبي أحمد، في حوار لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن السلام مع إريتريا كان على قائمة أولوياته، وهو ما دفعه إلى طلب المساعدة من قادة الدول المتواصلين مع إريتريا، لإبلاغها باستعداده للتشاور.

وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى أن العديد من القادة تقدموا بالمساعدة، لكنه خص بالذكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لما يحظى به من مكانة كبيرة في أسمرة، وكذلك كون إحلال السلام بين إثيوبيا وإريتريا إحدى أكبر أولوياته.

جدير بالذكر أن جدة استضافت، الأحد الماضي، قمتين قدمت خلالهما السعودية رعاية لاتفاقيات مصالحة تاريخية، بين إثيوبيا وإريتريا، وكذلك إريتريا وجيبوتي، في خطوة اعتبرها المراقبون تتويجا لجهد سعودي إماراتي لإعادة التوازن إلى القرن الأفريقي وبناء منظومة أمن إقليمي محصنة.

ووقع رئيس إريتريا أسياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اتفاقية سلام بين البلدين، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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