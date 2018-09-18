21 قتيلا في اصطدام شاحنة صهريج بحافلة في إيران

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)



لقي 21 شخصا مصرعهم ليلة الاثنين الثلاثاء في حادت سير نجم عن اصطدام شاحنةِ صهريج تـَنقل وقودا بحافلة على الطريق السريع بين مدينتي كاشان ونطنز الايرانيتين .

على بعد أكثر من مئتي كيلومتر جنوب طهران، كما ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني.

ويشار إلى أن أيران تسجل أحد أعلى معدلات الموت في حوادث المرور في العالم.

وقالت القناة الإخبارية العامة إن الحادث وقع حوالى الساعة 23,15 (18,45 ت غ من الاثنين) على الطريق السريع بين مدينتي كاشان ونطنز على بعد أكثر من مئتي كيلومتر جنوب طهران.

وتفيد العناصر الأولية للتحقيق أن الشاحنة اصطدمت بالحافلة التي كانت تقل 47 شخصا قبل أن تنقلب وتشتعل فيها النيران، كما ذكر الجنرال محمد حسين حميدي قائد شرطة سير الوطنية.

وأضاف أن الحادث أسفر عن سقوط جرحى، لم يذكر عددهم، موضحا أنهم نقلوا إلى مستشفيات مجاورة.

وفي تموز/يوليو أسفر حادث بين شاحنة صهريج وحافلة عن سقوط أحد عشر قتيلا في كردستان بغرب البلاد.

وأسفرت حوادث السير عن مقتل 16 ألفا و300 شخص وجرح 336 ألفا آخرين في السنة الإيرانية المنصرمة (21 آذار/مارس 2017-20 آذار/مارس 2018)، كما ذكر نائب وزير الصحة محمد هادي أيازي الذي نقلت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) شبه الرسمية تصريحاته.

ويفسر هذا العدد الكبير بعوامل عديدة من بينها الحالة العامة للطرق وأسطول السيارات الكبير الذي حرم من التجديد لسنوات بسبب العقوبات الاقتصادية، والاستهتار بقواعد السير الأساسية الذي تحاول الشرطة مكافحته عبر نشر صور قاسية في التلفزيون أو عبر حملات توعية.

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