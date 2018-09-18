موكب لزعيمي الكوريتين قبل إجراء محادثات

أخبار الآن | سول - كوريا الشمالية (رويترز)

هتف عشرات الآلاف من سكان كوريا الشمالية ”بالوحدة أثناء مرور موكب لزعيمهم كيم جونج أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن عبر بيونغ يانغ يوم الثلاثاء.



قبيل قمة تهدف لإحياء الدبلوماسية النووية المتعثرة.

وستكون القمة بين الكوريتين، وهي الثالثة بين مون وكيم، اختبارا لإمكانية عقد اجتماع آخر اقترحه كيم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة.

وقال مكتب مون إن المحادثات الرسمية بين الزعيمين ستمتد من الساعة 0330 مساء حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (0630 حتى 0800 بتوقيت جرينتش).

واستقبل كيم مون بالأحضان والابتسامات بعد وصول رئيس كوريا الجنوبية إلى عاصمة كوريا الشمالية لإحياء زخم المحادثات المتعثرة بين واشنطن وبيونجيانج بشأن نزع السلاح النووي وآفاق إنهاء الحرب الكورية رسميا.

واقيمت مراسم استقبال ضخمة في مطار بيونجيانج الدولي شملت استعراض حرس الشرف وعزف لفرقة موسيقى عسكرية.

وبعدها انتقل الزعيمان في سيارة مكشوفة إلى دار الضيافة الرسمي في بايخواون حيث سيمكث مون خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام.

وقال مساعدو مون إن ترامب طلب من مون أن يكون ”كبير المفاوضين“ بينه وبين كيم بعدما ألغى ترامب زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بيونجيانج في الشهر الماضي.

وتريد واشنطن أن ترى عملا ملموسا من كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي قبل الموافقة على هدف مهم تسعى له بيونجيانج وهو إنهاء الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 رسميا.

يرافق مون في جولته مجموعة من كبار رجال الأعمال الكوريين بينهم جاي واي. لي رئيس مجموعة سامسونج والرئيسان التنفيذيان لمجموعتي إس كيه جروب وإل جي جروب. وسيجتمعون مع نائب رئيس وزراء كوريا الشمالية ري ريونج نام المسؤول عن الشؤون الاقتصادية.

ويعتزم مون وكيم إجراء جولة ثانية من المحادثات الرسمية يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يصدرا إعلانا رسميا واتفاقا عسكريا منفصلا لنزع فتيل التوترات ومنع الاشتباكات المسلحة.

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