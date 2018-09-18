عمران خان: باكستان تتعهد بمنح الجنسية للاجئين أفغان وبنغال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعهّد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان بمنح الجنسية للاجئين أفغان ومهاجرين بنغاليين مقيمين في البلاد منذ عقود، بحسب ما أكد مسؤولون الاثنين 16 سبتمبر/أيلول. وتضم باكستان، إحدى الدول الأكثر استقبالا للاجئين، نحو 1,4 مليون لاجئ أفغاني مسجل، أقام قسم منهم في البلاد بعد الاجتياح السوفيتي اواخر عام 1979.

وفي باكستان نحو 250 ألف بنغالي، نزح قسم كبير منهم عام 1971 خلال الحرب الأهلية في باكستان التي شهدت انفصال شرقها واستقلاله تحت اسم بنغلادش. وخلال عشاء لجمع التبرعات، أعلن خان أن حكومته ستتخذ خطوات لمنح الجنسية لأولئك الذين أقاموا في البلاد مدة طويلة.

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وبحسب مشاهد التقطت خلال العشاء، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، قال خان: "أول ما سأقوم به لدى عودتي إلى إسلام أباد انشاء الله هو منح القادمين من بنغلادش، الذين يقيمون هنا ربما منذ أكثر من أربعين عاما وكبُر أطفالهم، جوازات سفر وبطاقات هوية وطنية".

وتابع خان "سيتم منح جوازات سفر وبطاقات هوية لأولئك الأفغان الذين كبُر أطفالهم أو ولدوا في باكستان". ورحّبت الأمم المتحدة بتصريحات عمران خان، وقال المتحدث باسمها قيصر خان أفريدي لفرانس برس "سنواصل تعاوننا الوثيق في هذه القضية مع حكومة باكستان في الأسابيع المقبلة".

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