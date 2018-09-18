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خمس قمم على مر التاريخ بين الكوريتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت العلاقات بين الجارتين كوريا الشمالية، والجنوبية، تقاربًا كبيرًا، في الأونة الأخيرة، سيما بعيد القمة التاريخية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالى كيم جونج أون، 

وتاريخياً تبلغ عدد القمم المنعقدة بين البلدين خمس قمم جمعت بين زعيمي البلدين، منذ العام 2000 وحتى الآن.

فالقمة الأولى  كانت في يونيو عام  2000 في بيونج يانج وتبنت إعلانا لجمع شمل الأسر.

والقمة الثانية كانت في أكتوبر عام  2007 في بيونج يانج، وتبنت إعلان الرابع من اكتوبر لتفعيل إعلان الخامس عشر من يونيو. المختص بشأن لم شمل الأسر .

والقمة الثالثة كانت هذا العام في إبريل بقرية بنموجوم الحدودية وتبنت استئناف الخط الساخن للتهدئة العسكرية.

والقمة الرابعة كانت في مايو لهذا العام بقرية بنموجوم الحدودية، وأعلن خلالها افتتاح مكتب للاتصال المشترك فى كابسونج بكوريا الشمالية. 

والقمة الخامسة هي التي عقدت اليوم في بيونج يانج من أجل الحد من التوترات العسكرية فى شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات بين البلدين، ودعم محادثات بيونج يانج وواشنطن لنزع السلاح النووى.

 

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