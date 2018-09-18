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بكين ستتخذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية

أخبار الآن | بكين - الصين (أ ف ب)

أكدت الصين الثلاثاء إنها ستتخذ "تدابير مضادة" عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة  يبدأ تطبيقها الاسبوع المقبل.

وقالت الوزارة أنها اتخذت قرارها من أجل ضمان حقوقها ومصالحها الشرعية في نظام التبادل الحر العالمي

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "من أجل ضمان حقوقها ومصالحها الشرعية في نظام التبادل الحر العالمي، ليس أمام الصين سوى خيار اتخاذ تدابير مضادة مماثلة". 

ولم يذكر بيان التجارة الصينية  تهديدا سابقا بفرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة في حال فرضت واشنطن هذه الرسوم الجديدة.
 

 

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