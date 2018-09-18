انعقاد الجولة الأولى من محادثات القمة في بيونغ يانغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



عقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -اون جولتهما الأولى من محادثات يوم الثلاثاء في قمة تاريخية تهدف إلى حد كبير لاستئناف المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وصل مون إلى بيونغ يانغ على متن رحلة جوية مباشرة من سيئول في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، ليصبح ثالث زعيم كوري جنوبي في التاريخ يزور العاصمة الكورية الشمالية.

بدأت قمة مون وكيم الثالثة الساعة 3:45 بعد الظهر في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري.

وأشار يون يونغ تشان، كبير سكرتيري الرئيس مون للعلاقات العامة، إلى أنها المرة الأولى التي يستضيف فيها زعيم كوريا الشمالية زعيم أجنبي في مكتب اللجنة المركزية لحزب العمال.

كما شارك في الاجتماع تشونغ إيوي يونغ كبير مستشاري الأمن للرئيس مون ومدير جهاز الاستخبارات الوطني سوه هون، وفقا لما ذكره المكتب الرئاسي تشونغ وا داي.

وعلى الجانب الكوري الشمالي جلس كيم يونغ تشول، وهو مسؤول بارز في حزب العمال، وهو أيضا رجل كوريا الشمالية المسؤول عن ملف كوريا الجنوبية، والشقيقة الصغرى للرئيس الكوري الشمالي يو جونغ، وهي أيضًا عضو بارز في اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في الشمال، وفقا لتشيونغ وا داي.

التقى الزعيمان لأول مرة في قرية بانمونجوم الحدودية في 27 أبريل، ثم مرة أخرى في 26 مايو في القرية المشتركة التي تقع مباشرة على حدود الدولتين شديدة التحصين.

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