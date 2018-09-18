القمة الكورية الثالثة تناقش موضوع نزع السلاح النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



بدأ زعيما الكوريتين، الثلاثاء، قمة رسمية حول نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وقضايا أخرى.

وقد توجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إلى بيونغ يانغ للمشاركة في ثالث قمة يعقدها هذا العام مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي كان في استقباله في المطار.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، إن القمة بدأت، في وقت لاحق الثلاثاء، في مبنى لحزب العمال الحاكم في العاصمة.

وأضاف المكتب، أن اثنين من كبار المسؤولين من الجانبين حضرا أيضاً اجتماع القمة مع قادتهما.



وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن القمة “ستشكل فرصة مهمة لتسريع تطوير العلاقات بين الكوريتين اللتين تفتحان صفحة جديدة في التاريخ”.

ونُقل عن مون قوله قبل مغادرة سيول، إنه “إذا أفضت هذه الزيارة بشكل ما إلى استئناف المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية، فستكون ذات أهمية كبيرة بحد ذاتها”.

وهذه الزيارة الأولى لرئيس كوري جنوبي إلى بيونغ يانغ في عقد من الزمن، وهي ثالث لقاء بين الزعيمين بعد قمتين في أفريل وماي في المنطقة الفاصلة بين الكوريتين.

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