الرباط وواشنطن تبحثان التصدي لإيران

أخبار الآن | الرباط - المغرب (وكالات)

بحث وزير الخارجية المغربي مع مسؤولين اميركيين "الجهود المشتركة لوضع حد لدعم إيران للارهاب والتصدي لتأثيرها الضار بحسب مصادر دبلوماسية في الرباط.

وقالت المصادر ذاتها إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إجتمع في واشنطن مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو وبحثا توسيع التعاون الامني والجهود المشتركة الرامية لوضع حد لدعم ايران للارهاب في المنطقة.

و قطع المغرب في ايار/مايو علاقاته الدبلوماسية مع إيران متهما إياها بتسهيل حصول جبهة البوليساريو على سلحة. وكان هذا الملف الفائق الاهمية بالنسبة للمغرب في صلب مباحثات واشنطن، واوضحت المصادر الدبلوماسية أن بوريطة إجتمع أيضا مع جون بولتون مستشار الأمن القومي لدى الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وتأتي زيارة الوزير المغربي متزامنة مع التجديد لبعثة قوة الامم المتحدة في الصحراء الغربية التي تنتهي في 31 تشرين الاول/اكتوبر وسيتم التباحث بشأنها في مجلس الامن.

وكان قد تم تجديد ولاية البعثة ستة أشهر فقط آخر مرة بهدف دفع أطراف النزاع الى إستئناف المباحثات المتعثرة منذ عشر سنوات.

واكد بوريطة ان "حل مشكلة الصحراء سيساعد أيضا على الاستقرار في شمال إفريقيا , وهذا سيساعدنا على التصدي لهجوم ايران" طالبا مساعدة واشنطن في الامر بحسب مقابلة مع موقع "برايتبارت" الاميركي عشية زيارته.

واضاف بشان البوليساريو "كيف يمكن أن يطلب من المغرب الجلوس مع هؤلاء الناس لبحث مستقبل هذه الاراضي؟".

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