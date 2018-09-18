الرئيس الكوري الجنوبي يصل كوريا الشمالية لعقد قمة ثالثة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وصل الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، إلى بيونغ يانغ الدولي، لعقد ثالث قمة له مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويهدف الرئيس الكوري الجنوبي من خلال هذة القمة إلى محاولة إعادة إحياء المحادثات التي وصلت إلى نقطة ميتة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن تفكيك السلاح النووي للأولى.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية "فرانس برس"، فإن مون جيه إن، سيقضي 3 أيام في كوريا الشمالية، في محاولة منه لوضع نهاية للخلاف بين الجارتين الكوريتين.



وأوضحت أن هذه الزيارة النادرة هي انعكاس واضح لوقف التوترات في شبه الجزيرة الكورية والتي لوحظت منذ القمة الأولى التي عقدت في قرية بانمونجوم الحدودية خلال شهر أبريل الماضي.

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