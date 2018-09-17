ماي تحذر من عدم التوصل لاتفاق حول بريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المعارضين في حزبها من أن عدم تأييدهم للاتفاق الذي طرحته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني عدم التوصل لاتفاق.

وقالت ماي إن البرلمان سيصوت لصالح أي اتفاق تبرمه مع الاتحاد الأوروبي ولن يكون هناك إمكانية للتوصل لاتفاق أفضل.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس آذار لكن لم تتضح الأمور بعد. فلم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق شامل للخروج وهدد معارضون من داخل حزب المحافظين بالتصويت ضد الاتفاق إذا تمكنت ماي من إبرامه.

وتحيط الشكوك بمصير حكومة ماي وخطتها للخروج من التكتل بسبب الغموض بشأن قدرتها على الحصول على 320 صوتا في مجلس النواب بالبرلمان مطلوبة لإقرار الاتفاق.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان إذا كان على بريطانيا الآن الاختيار بين اتفاق خروج سيء أو عدم وجود اتفاق فيتعين أن يحصل الناخبون على فرصة لإبداء رأيهم في استفتاء آخر.

ووجه بوريس جونسون وزير الخارجية السابق انتقادات حادة لخطة ماي للخروج من التكتل.

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