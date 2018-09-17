قتيلان ومفقود إثر انقلاب قارب لاجئين قبالة اليونان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قتل شخصان وفقد ثالث اثر انقلاب قارب كان يقل لاجئين قبالة السواحل اليونانية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء التركية اليوم.

وأوضحت الوكالة، أن القارب المطاطي انقلب قرب سواحل جزيرة كوس اليونانية، المقابلة لولاية موغلا التركية، بينما كان يقل 19 مهاجراً من العراق، وسوريا.

وسارع خفر السواحل التركي إلى موقع الحادث، وأنقذ 15 عراقياً، وسورياً واحداً.

كما تمكن خفر السواحل من الوصول إلى جثتي امرأتين، فيما تواصل البحث عن المفقود بمشاركة زوارق ومروحيات.

ويحاول المهاجرون الوصول للجزر اليونانية عبر تركيا، رغم أنه من المرجح أن يعلقوا هناك، أو الالتفاف عليها من أجل الوصول إلى إيطاليا.

وبموجب اتفاق وقعته تركيا مع الاتحاد الأوروبي، تلتزم أنقرة بمكافحة الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى الاتحاد مقابل دعم مالي، ووعود بإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد.

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