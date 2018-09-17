قاعدة الظواهري.. الإيديولوجية المفلسة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (خاص)



في خطابه الأخير لمناسبة الحادي عشر من سبتمبر حاول زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري شحن افراد القاعدة في سعي الى اعادة بريق على ما يبدو خاب بسبب عدة محطات و سلسلة هزائم.



قد يقول البعض او يسجل ملاحظات حول سعي القاعدة و بذلها جهدا جبارا لإعادة احياء خططتها و هجماتها و حتى للظهور بمظهر التنظيم المتعافي المتفقو على تنظيمات أكثر تشددا.



هذا في النظريات و لكن على أرض الواقع الوضع يختلف تماما.



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فبنظرة سريعة على أفرع القاعدة المنتشرة في العالم لا يصعب القول انها مجرد عصابات مسلحة تتخذ من القاعدة واجهة لها، و في نظرة متعمقة أكثر على آلية عملها نراها تفتقر الى أدنى التنسيق المشترك و التواصل و لعل السبب الرئيسي في هذا ان زعيمها منفصل تماما عن الواقع و هو غائب عن حيثيات التطورات الجارية و غير قادر على اتخاذ قرار ينعكس على آلية عمل هذه الأفرع.



الظواهري باختصار غير قادر على ضبط هذه الافرع و هو ما ينتج عنه في كثير من الاحيان فشل و انقسامات و نزاعات تنعكس اولا و اخيرا على زعيم هذا التنظيم و على صورته و صورة تنظيمه الدموي.



القاعدة و بسبب هذه العوامل غير قادرة على ضمان مصداقيتها.



تابعوا على قناة الآن الجزء الثالث من وثائقي أفول القاعدة ( قاعدة الظواهري..الفساد و الغيديولوجية المفلسة) ترقبوه يوم الأربعاء 19 ايلول سبتمبر الساعة الثالثة و النصف بتوقيت دبي

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