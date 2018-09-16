70 ألف ياباني تجاوزوا المئة سنة

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (وكالات)

ذكرت الحكومة اليابانية أن عدد المعمرين فوق المِئَةِ عام في البلاد، زاد بنسبةِ 3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى رقمٍ قياسيٍ يَبْلُغُ حوالي 70 الفا، نحو 90 في المئة منهم نساء.

وزارة الصحة والعمل قالت في تقرير صدر قبل ثلاثة أيام من عطلة احترام المسنين الرسمية إن عدد المعمرين فوق المئة عام ارتفع للعام الثامن والأربعين على التوالي.

وفي عام 1963. كان عدد المعمرين فوق المائة عام في اليابان يبلغ 153 شخصا فقط، عندما بدأت الوزارة دراسة استقصائية في هذا الصدد.

وأضافت الوزارة أن الرقم تجاوز ألفا في عام 1981 وعشرة آلاف عام 1998 و50 ألفا في عام 2012. وذكرت مجموعة بحوث الشيخوخة ومقرها أميركا أن اليابان لديها أكبر معمرة في العالم وهي كين تاناكا (115 عاما)، التي تعيش في مدينة فوكوكا جنوب غربي البلاد.

وكانت تاناكا قد ولدت في الثاني من يناير (كانون الثاني) 1903، وهو العام الذي صمم فيه الأخوان ويلبر وأورفيل رايت أول طائرة في العالم تعمل بمحرك.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أقرت موسوعة غينيس العالمية بأن ماسازو موناكا (113 عاما)، وهو من سكان جزيرة هوكايدو شمال البلاد أكبر رجل معمر في العالم.

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