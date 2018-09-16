نظام تحذير أمريكي في حالات الطوارئ الوطنية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ، أن إدارةَ الرئيس دونالد ترامب ستبعث رسائل على الهواتف المحمولة للأمريكيين، لاختبارِ نظام إنذار سابق لمْ يُسْتَخْدم من قبل يهدف إلى تحذير العامة في حالات الطوارئ الوطنية.



بيان للوكالة قال إن الإنذارات، ستُسْتَخدم في حالة الطوارئ الوطنية فقط، وسيكونُ الرئيسُ هو المسؤولُ الوحيد عن تحديد متى يَتِمُ إرسالُ إنذاراتٍ على المستوى الوطني.

وذكرت الوكالة في بيان أن الرسائل ستحمل عنوان "إنذار رئاسي"، وسيكون نص الرسالة التي من المقرر إرسالها الساعة 2:18 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الخميس المقبل: "هذا اختبار لنظام إنذار الطوارئ اللاسلكي الوطني. ليست هناك حاجة للقيام بأي إجراء".

ويجرى الاختبار لضمان أن نظام الإنذار سيعمل في حالة الطوارئ الوطنية. ولن يكون بمقدور مستخدمي الهواتف المحمولة اختيار عدم تلقيهم الرسائل. كما سترسل تجربة للإنذار عبر الإذاعة والتلفزيون بعد دقيقتين من إرسال الإنذار على الهواتف المحمولة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد وقع قانوناً في 2016 يطلب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ صنع نظام يمكّن الرئيس من إرسال إنذارات على الهواتف المحمولة فيما يتعلق بطوارئ السلامة العامة.



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