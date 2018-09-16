قناة أمريكية تحاكي الإعصار فلورنس بتقنية الواقع المعزز

أخبار الآن | واشنطن - أمريكا - (وكالات)



قدمت قناة أميركية محاكاة للاعصار فلورنس باستخدام تقنية الواقع المعزز من أجل توضيح مخاطر الإعصار الذي يهدد قرابة 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة الأميركية من ناحية الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

وظهرت مذيعة أخبار الطقس في قناة قناة طقس الأميركية، وخلفها جدار من الماء الافتراضي الذي يعلو تدريجياً، ثم غمر الماء الاستديو افتراضياً بشكل مرعب ليبتلع كل شيء..

واستخدمت القناة التقنيات الحديثة من أجل توضيح أسوأ سيناريو للإعصار، واستعانت ببيانات فورية عن الطقس، مثل ما يقدمه المركز الوطني الأميركي للأعاصير، لكي تقدم سيناريو افتراضياً للعاصفة.

وقال نائب رئيس القناة الذي يقود فريق الواقع الافتراضي المعزز، إنه يعتقد أن هذه التقنية هي المستقبل في عرض أخبار الطقس تلفزيونياً، مضيفاً أن الهدف هو مشاركة الجمهور وإمتاعه من خلال العرض، وكذلك رسم صورة حقيقية عن مخاطر العاصفة لإنقاذ حياة السكان.

وتابع أن القناة حاولت أن تخلق استجابة مؤثرة لدى المشاهدين بهذه التقنية، متابعاً أن نصف الوفيات في الولايات المتحدة الأميركية يحدث تقريباً بسبب العواصف المدارية.

وانتشر الفيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حاصداً أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة على يوتيوب وأكثر من 12 مليون مشاهدة على تويتر.

وذكرت القناة أنها تأمل في أن تشمل 80 في المائة من برامجها تقنية الواقع المعزز بحلول عام 2020.

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