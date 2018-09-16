"سفاح الحدود" في قبضة شرطة تكساس

أخبار الآن | تكساس - الولايات المتحدة (رويترز)

ألقت السلطاتُ الأمريكيةُ القبضَ على حارسِ حدودٍ في ولاية تكساس، للاشتباهِ في قَتْلِهِ أربع بائعات هوى، فيما فرت امرأةٌ خامسةٌ منه، واتصلت بالشرطةِ للابلاغِ عنه.

وعُثِرَ على اثنتين من الضحايا يومي السبت والجمعة، في حين عُثر على امرأة في الثانية والأربعين مصابةٍ في حالةٍ حرجة على جانب الطريق يوم الخميس، وتوفيت في المستشفى، كما عُثِرَ على جُثَةِ أمٍ لطفلين في التاسعة والعشرين من العمر في الرابع من سبتمبر / أيلول الجاري، حسبما قالت الشرطة.

و فرّ المتهم ولكنه ألقي القبض عليه في مرأب فندق في مدينة لاريدو.

وكانت الشرطة تبحث عن خوان دافيد أورتيز بعد فرار امرأة خامسة منه واتصالها بالشرطة، حسبما قالت وكالة أسوشييتد برس.

وقال مارتين كويلار، قائد شرطة مقاطغة ويب، إنه يعتقد أن أورتيز كان يعمل بمفرده.

ونقلت صحيفة لاريدو تايمز عن كويلار قوله "يمكن للمقاطعة والمدينة أن يطمئنا إلى أن السفاح رهن الاحتجاز".

وقال إن المحققين "لديهم أدلة قوية" على أن أورتيز كان وراء علميات القتل.

وقال مسؤول الادعاء إزيدرو ألانيز إن أورتيز، الذي يعمل في دورية الحدود منذ عشرة سنوات، سيواجه أربع اتهامات بالقتل واتهاما بالخطف.

وقال ألانيز إن سبب الوفاة متشابه في كل الحالات. وأضاف أن جميع الضحايا كن بائعات هوى، وإن المحققين مازلوا يبحثون عن دوافع القتل.

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