تمساح يتنزه في حي سكني بسبب "فلورانس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رصد السكان بمنطقة ميرتل بيتش تمساحا يتنزه في حي سكني قرب الشاطئ فيما كان إعصار فلورانس يضرب المنطقة.

وقال خبراء إن التماسيح عادة ما تتعامل مع الطقس السيئ بالاختباء في أماكن آمنة مثل الممرات.

وارتفع عدد ضحايا الإعصار فلورنس في ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا إلى 8 قتلى على الأقل فيما تسببت الرياح والأمطار القياسية المصاحبة في فيضانات خطيرة أدت إلى اقتلاع الأشجار وهدم طرقات وحرمان قرابة مليون منزل من الكهرباء.

وعلى الرغم من انخفاض حدة فلورنس بعد وصوله إلى اليابسة إلا أنه ما زال يشكل تهديدا بالغا لأجزاء واسعة بسبب تحركه البطيء وكمية الأمطار القياسية المصاحبة له.

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