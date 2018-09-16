تسميم روسي اقتحم نهائي المونديال

أخبار الآن | برلين - المانيا - (وكالات)

قالت صحيفة ألمانية إن ناشطا بارزاً مناهضاً للكرملين، وصل إلى برلين على متنِ طائرة طبية خاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية، ونَقْلِهِ إلى مستشفى في موسكو الأسبوع الفائت.

مصادر محلية مقربة من الناشط أكدت احتمالَ تعرضهِ للتسميم.



الروسي البالغ من العمر ثلاثين عاماً، اقتحمَ مع 3 نساء الملعب لفترة وجيزة خلال المباراةِ النهائيةِ لكأس العالم لكرة القدم بموسكو في يوليو. وهو أيضا ناشر لموقع إلكتروني روسي يركز على انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا.



وأشار أعضاء من جماعة "بوسي رايوت" الاحتجاجية، التي سبق أن تعاون معها فيرزيلوف، إلى احتمال تعرضه للتسميم.



وذكرت "بيلد" أن الناشط سينقل إلى عيادة في برلين لم يتم الكشف عن اسمها لتلقي العلاج. ونقلت عن أفراد أسرته قولهم إنه فقد بصره وقدرته على الكلام والمشي.



وقالت زوجته ناديشدا فيرزيلوف للصحيفة "أعتقد أنه تم تسميمه عن عمد... كانت محاولة لتخويفه أو قتله".



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