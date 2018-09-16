إعصار مانغخوت يتجه إلى الصين بعد اجتياحه الفلبين

أخبار الآن | هونغ كونغ - الصين (رويترز)

اتجه إعصار مانغخوت صوب هونج كونج والسواحل الصينية اليوم مكتسبا قوة فوق بحر الصين الجنوبي، بعد أن اجتاح الفلبين وخلف ما لا يقل عن 25 قتيلا.

ويعد الإعصار مانغخوت أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام، إذ يحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلنطي.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من هونج كونج ويتجه غربا صوب الساحل الصيني لمقاطعة قوانغدونغ بالإضافة إلى مكاو على امتداد دلتا نهر بيرل.

وقال مرصد هونج كونج ”وفقا للمسار المتوقع الحالي، سيكون الإعصار مانكوت أقرب إلى دلتا نهر بيرل بحلول الظهيرة (0200 بتوقيت جرينتش)“.

وقد تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونج كونج الدولي يوم الأحد وقالت هيئة المطار إنها ألغت بالفعل رحلات كثيرة.

وقال مسؤولو الأرصاد إن من المتوقع أن يصل الإعصار أو ”ملك العواصف“ كما تصفه وسائل الإعلام الصينية إلى اليابسة في قوانغدونغ بين ووتشوان وتشوهاى في المساء.

وتم إغلاق الموانئ ومصافي النفط والمنشآت الصناعية في قوانغدونغ.

وأغلق المطار في مدينة شنتشن منذ منتصف الليل، وسيبقى مغلقا حتى الساعة الثامنة صباحا (2400 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين. وفي قوانغتشو، تم إلغاء الرحلات المقررة بين ظهر اليوم الأحد والساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين.

كما تم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية في إقليم هاينان المجاور.

وسيتحرك الإعصار مانكوت صوب الشمال الغربي وسيحمل أمطارا غزيرة ورياحا إلى منطقة قوانغشي ذاتية الحكم يوم الاثنين قبل أن يضعف إلى منخفض استوائي ويصل إلى يوننان في جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء.

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