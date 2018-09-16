إعصار فلورنس يودي بحياة 11 شخصا

أخبار الآن | كارولينا الشمالية - الولايات المتحدة - (وكالات)

ازدادت حصيلةُ ضحايا إعصار فلورنس إلى 11 شخصا، بعد مصرعِ 3 أشخاصٍ في ولاية كارولينا الشمالية، الواقعة شرق الولايات المتحدة، وفق وسائل اعلام محلية.

وعلى الرغم من أن سرعةَ الرياح انخفضت بشكلٍ ملموس ولا تتجاوز 75 كم في الساعة، يحذر خبراءُ الأرصادِ من أن تقدم العاصفةِ البطيء في الولايتين قد يؤدي لإغراقِ المنطقةِ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وضرب إعصار "فلورنس" الجمعة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لكنه ما لبث أن تحوّل من إعصار من الفئة الأولى إلى عاصفة مدارية عاثت خرابا في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية، حيث صاحبته أمطار غزيرة تسببت في اقتلاع الأشجار وأعمدة الكهرباء ما أجبر أكثر من 27 ألف شخص على التوجه إلى الملاجئ.

وقالت ادارة الارصاد الجویة مساء امس السبت انھ من المتوقع ھطول امطار غزیرة في الفترة القادمة بالاضافة لاحتمال حدوث سیول وفیضانات وسقوط للاشجار وانقطاع للكھرباء.



وحذرت الادارة من اتجاه اعصار فلورنس ببطء نحو الغرب حیث ستشھد ھذه المناطق استمرار ھطول الامطار الغزیرة في اللیل مما قد یساھم في تفاقم الفیضانات الجاریة حالیا.

ومن جانبھا قالت قنوات الاحوال الجویة الامریكیة ان كمیات الامطار الغزیرة الناتجة عن اعصار فلورنس ستستمر في ولایتي كارولینا وغرب فرجینیا الى نھایة الاسبوع مما سیزید من حدوث السیول والفیضانات التي ستتجاوز المستویات القیاسیة للفیضانات.



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