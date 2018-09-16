ألمانيا لا تستبعد انتشاراً طويل الأمد لقواتها بالشرق الأوسط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العريبة المتحدة - (وكالات)



قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسلا فون دير لين السبت إن بلادها لا تستبعد بقاء "طويل الأمد" للقوات الألمانية في الشرق الأوسط.

وأدلت فون دير لين بهذه التصريحات خلال زيارة إلى قاعدة الأزرق الجوية الواقعة في قلب العاصمة الأردنية عمان.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا بحاجة إلى قاعدة استراتيجية في الشرق الأوسط، قالت وزيرة الدفاع الألمانية "يجب علينا أولا أن نصل بهذه المهمة إلى نهاية ناجحة، لا أريد أن استبعد الفكرة".

وتأوي قاعدة الأزرق الأردنية نحو 300 جندي ألماني ومقاتلات تقوم بعمليات استطلاع في إطار عمليات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا.



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