ميركل تؤكد استمرار العقوبات على روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أكدت المستشارة ُالألمانية أنغيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي سيُبقي العقوبات المفروضة على روسيا حتى تحقق موسكو تقدما بشأن الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة السلام شرقي أوكرانيا.

وكانت برلين وموسكو وباريس قد وقعت اتفاقاتِ سلام في مدينة مينسك، عاصمة بيلاروسيا، في 2015 تهدف إلى انهاء النزاع في أوكرانيا.

إلا أن ميركل قالت أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والمعروفة بصيغة نورماندي "ربما لم تتقدم بالقدر الذي كنا نرغب فيه".

وأضافت أن "السلام واستعادة وحدة الأراضي الاوكرانية لا يزالان مسألة مهمة لنا جميعاً هنا".

وجاءت تصريحات ميركل غداة رفض محكمة في الاتحاد الأوروبي طلبات ثماني شركات روسية لإلغاء العقوبات، وقالت أن العقوبات منطقية ومناسبة.

من ناحية أخرى مدد المجلس الأوروبي، الذي يضم دول الاتحاد ال28، الخميس العقوبات بحق 155 شخصا و44 كيانا تشمل شركات ومنظمات وأحزابا سياسية.

وفرض الاتحاد الأوروبي تلك العقوبات في إطار إجراءات لمعاقبة الكرملين على ضمه شبه جزيرة القرم ودعمه للانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

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