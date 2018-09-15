منظمة الدول الأمريكية لا تستبعد تدخلاً عسكرياً بفنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعلن الأمين العام لمنظّمة الدول الأمريكية، لويس ألماغرو، أنه لا ينبغي استبعاد "التدخّل العسكري" في فنزويلا "لإسقاط" حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حالياً.



تشهد فنزويلا تدهورا في الوضع الاقتصادي بشكل كبير بعد أن كانت غنيّة جدا وتملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، ما دفع عشرات الآلاف من المواطنين للهرب إلى الدول المجاورة.

وقال ألماغرو في مؤتمر صحافي في مدينة كولومبية قريبة من الحدود مع فنزويلا في ما يتعلق بالتدخّل العسكري الهادف إلى إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أننا ينبغي ألّا نستبعد أيّ خيار".

وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي كان غنياً جداً ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، بشكل كبير، ما دفع عشرات الآلاف من المواطنين للهرب إلى الدول المجاورة.



ويؤمن النفط 96% من عائدات فنزويلا لكن إنتاجه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاماً. وبلغ 1,4 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3,2 ملايين برميل.

ويبلغ العجز 20% من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات.

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