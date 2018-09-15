مقتل 5 في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قُتِلَ خمسة أشخاص بينهم طيّار بحادث تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية تحمل قوات أمنية غرب أفغانستان، بحسب مسؤولين أفغان، مستبعدين أن يكون هجوماً لمتشددين.

ودفعت موجة من الهجمات التي نفذها متشددو طالبان، في الأسابيع الأخيرة القوات الأفغانية والأجنبية، إلى التوسع في استخدام النقل الجوي لنقل القوات والإمدادات مع وقوع حوادث متكررة نظراً لعدم كفاية التدريب وضعف التخطيط.

وقال ناصر مهري، المتحدث باسم حاكم إقليم فراه: "الطائرة الهليكوبتر تحطمت بسبب مشكلة تقنية وليس بنيران طالبان".

وقالت وزارة الدفاع في كابول إنها فتحت تحقيقاً في الحادث.

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