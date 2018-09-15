متظاهرون أكراد يهاجمون سفارة إيران في باريس

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

أفادت وكالات أنباء إيرانية عن هجوم مجموعة من المتظاهرين الأكراد على السفارة الإيرانية في باريس، احتجاجا على قصف الحرس الثوري لمقرات الأحزاب الكردية في كردستان العراق.

ونشرت حسابات إيرانية عبر مواقع التواصل صورا تظهر تحطيم زجاج بعض النوافذ وشعارات ضد النظام الإيراني.

وكان متظاهرون أكراد اقتحموا خلال وقفة احتجاجية عصر الاثنين، مبنى سفارة إيران في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ونظمت الجاليات الكردية احتجاجات في عدة دول أوروبية خلال الأيام الماضية، أمام سفارة إيران في هلسنكي، تنديدا بقصف قواعد الأحزاب الكردية الإيرانية لها في إقليم كردستان العراق.

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