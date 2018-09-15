طائرات مُسيَّرة للحد من الحوادث في كوسوفو

أخبار الآن | بريشتينا - كوسوفو - (وكالات)



في محاولة لتقليل المعدلات العالية للقتلى والمصابين الناجمة عن حوادث الطرق، بدأت شرطة كوسوفو في استخدام الطائرات المُسيَّرة بهدف ضبط قائدي السيارات الذين لا يحترمون إشارات المرور.



وتطبق كوسوفو قانوناً جديداً منذ يناير الماضي يفرض غرامات باهظة على المخالفين، وتستخدم الشرطة سيارات لا تحمل علامات تدل على هويتها كي لا يلاحظها قائدو السيارات على الطرق.



وباستخدام إحدى تلك الطائرات المُسيَّرة تمكن ضابطان من تصوير قائد سيارة أثناء تجاوزه سيارة أخرى على طريق سريع بين العاصمة بريشتينا ومدينة سكوبي.

ويتعين على السائق الذي يرتكب تلك المخالفة دفع غرامة قدرها 300 يورو مع سحب رخصة قيادته لستة أشهر وخصم نقطتين من نقاط رخصته التسع التي تسمح له بممارسة القيادة.

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