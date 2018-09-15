سول وواشنطن تبحثان تقاسم التكاليف العسكرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعقد كوريا الجنوبية والولاياتُ المتحدة، جولة ً أخرى من المفاوضات، حول تقاسم ِ تكاليف انتشار القوات الأمريكية، في شبه الجزيرة الكورية، طبقاً لما ذكرته وسائل إعلام كورية.

ووفقاً لوزارة ِ الخارجية في سول، من المقرر إجراءُ جولة المفاوضات في واشنطن ليومين، بدءاً من الأربعاء المقبل، يشارك فيها كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين، تشانج وون سام، ومسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، مع نظرائهم الأمريكيين، بقيادة تيموثي بيتس.

ويسعى الجانبان إلى تسوية الخلافات بينهما، بناءً على ما تمت مناقشته خلال الاجتماع السابق.

والجدير بالذكر أنَّ سول تشارك في تكاليف نشر القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، منذ توقيع أول اتفاقية بينهما في عام 1991.

اقرا ايضا

بومبيو: المحادثات مستمرة مع بيونغ يانغ لنزع سلاحها النووي